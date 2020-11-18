كيف تربي وتنمي ضمير طفلك؟ أستاذ جامعي يجيب (فيديو)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:56 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد علي، دكتوراه التفسير وعلوم القرآن، إن تربية الأسرة تربية صالحة لها انعكاساتها على المجتمع بشكل كبير، حيث أن صلاح الأسرة يصلح المجتمع كله، وفسادها يفسد المجتمع، مشيرا إلى أن الإسلام أولى أهمية كبيرة بالأسرة وتربيتها، وبيّن حقوق كلّ فردٍ من أفرادها، وصاغَ دستورًا تربويًّا يقوم العلاقات داخل الأسرة الواحدة.

وأضاف "علي"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الدستور التربوي بين حقوق الزّوجة على زوجها، وحقوق الزّوج على زوجته، وحقوق الوالدين على الأولاد، وحقوق الأولاد على الوالدين، وأعطى للأسرة منهجًا أخلاقيًّا تسير عليه، مشيرا إلى أن التربية الروحية بالنسبة للأسرة، وبالخصوص تربية الأطفال.

وتابع: "ما جاء به الإسلام من قيم عالية تنمّي سلوك الفرد شخصيًا واجتماعيًا، فوُضعت الروايات والأحاديث الأخلاقية تحت مجهر العلماء الربانيين وكوّنوا أبحاثًا ودراسات عميقة تقوم بدورها بتربية الإنسان علميًا وعمليًا في الجانب التربوي الروحي"، مشيرا إلى أن مفهوم التربية مفهوم واسع ذو مدلولات كثيرة يشمل تربية الفرد، وتربية الأسرة، وتربية المجتمع، وتربية الإنسانيّة كلّها، وكذا كانت للتربية طرق وأساليب مختلفة.

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