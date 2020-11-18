"هتبات معانا يومين وترجع".. التحقيقات تكشف سر مذبحة حدائق الأهرام

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات قتل شاب لشقيقه ووالدته بمنطقة حدائق الأهرام، إذ تبين أن المتهم مهتز نفسيًا، عمره 27 سنة، ووقعت المشاجرة داخل منزل أسرته، عندما طلبت شقيقته المتزوجة، أن تتوجه رفقتها شقيقتها الأصغر منها "عمرها 25 سنة"، إلى شقتها لتقيم معها عدة أيام، وهذا ما رفضه الشقيق "الجاني".





وبينت التحقيقات أن الشاب تشاجر مع شقيقته لرفضه طلبها، وعلى إثر ذلك تدخل زوجها لفض الخلاف بينهما، وقال له: "مفيهاش حاجة هتبات معانا يومين وترجع"، وأثناء حديثهما اشتد الشجار بينهما، وتدخلت والدة المتهم وشقيقه، واستل على إثرها المتهم سلاحا أبيض (سكين ) سدده بجسد والدته وشقيقه، أسقطهما جثة هامدة، ثم شرع في قتل زوج شقيقته.





كانت منطقة حدائق الأهرام، بحي الهرم غرب الجيزة، قد شهدت مذبحة أسرية حيث أقدم شاب على قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته لوجد خلافات أسرية بينهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق القسم.





وكلف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية، وبالفحص والمعاينة تبين قيام شاب بقتل والدته وشقيقه وشروعه في قتل زوج شقيقته، الذي نجح الأهالي في إنقاذ حياته ونقله إلى المستشفى.



