سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الغاني وينفول كوبيناه

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلنت نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد الرسمي مع الغاني وينفول كوبيناه، لاعب الوسط المهاجم الأسبق لنادي هآرتس أوف أوك الغاني، حيث وقع اللاعب بشكل رسمي على عقود رسمية ممتدة لمدة ثلاث سنوات.

 

ولعب كوبيناه البالغ من العمر 29 عاما، في عدد من الأندية العربية منها دبي الإماراتي، ونجران السعودي وتيرانا الألباني، ووقع لنادي سيراميكا كليوباترا في حضور معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة، وطارق أبو العينين نائب رئيس النادي.

 

كوبيناه هو الصفقة الثالثة عشر لنادي سيراميكا كليوباترا، بعد التعاقد مع كل من محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.

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