شهيرة: محمود ياسين كان مصابا بالزهايمر ولكنه كان واعيا لكل ما حوله

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كشفت الفنانة شهيرة عن حالة زوجها الفنان القدير الراحل محمود ياسين الصحية وذلك قبل وفاته، وأوضحت أن أول تشخيص من جراح المخ و الأعصاب دكتور حسن حسني كان أن لديه تصلب في الشرايين أدى إلى زهايمر في بدايته من ٧ سنوات واندهش الدكتور من إصابته بهذا المرض في سن مبكرة لأن غالبا ما يأتي لمن هم أكثر من 80 عام.



وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياة، أنه كان واعيًا، قائلة: كان يعلم من حوله وخاصة أنا والأولاد، وزملائه وبخاصة نور الشريف وباقي النجمات وحتى رجاء الجداوي علي الرغم من أنهما لم يتشاركا كثيرا سينمائيا ولكن مجرد ما ذكر اسمها عرفها.



وعن وفاة عدد من النحوم قالت شهيرة: هو علم بوفاة محمود عبد العزير ونور الشريف ولكني لم أخبره بوفاة فاروق الفيشاوي لأنه صديقه ومقرب منه ويحبه جداً.