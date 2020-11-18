"قبل تنفيذ قرار المنع".. المترو يكشف عن منافذ لبيع الكمامات داخل المحطات

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه لن يتم السماح بدخول المترو بدون ارتداء الكمامة في ظل تشديد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وأضاف "عبدالهادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "تم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بأنه سيكون هناك منعًا باتا لدخول أي راكب بدون ارتداء الكمامة".

وتابع: "سيكون هناك منافذ لبيع الكمامات داخل المترو بثلاثة جنيهات لمن لا يرتدي الكمامة، ومستمرين في تعقيم جميع الأماكن التلامسية داخل المترو، وتعقيم جميع المحطات، ويتم سحب القطارات ودخولها ورش الصيانة ويتم تعقيمها من الداخل والخارج فضلًا عن التنويهات الإذاعية عن التعامل مع فيروس كورونا، كما أنه تم التنسيق مع 20 نقطة من نقط الإسعاف تحسبًا لظهور أي حالات طارئة".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101179 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس الإثنين، هو 111009 حالة من ضمنهم 101179 حالة تم شفاؤها، و6465 حالة وفاة.

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