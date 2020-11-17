رفض عودة الجماهير للملاعب الفرنسية

لن يُسمح للجماهير بحضور المباريات في الملاعب الفرنسية قبل يناير (كانون الثاني) المقبل، بحسب ما أعلن الإليزيه الثلاثاء، مشيراً إلى أنه حينها ستفرض أيضاً قيود صارمة على الأعداد بحسب حجم الملعب.





وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمسؤولين رياضيين خلال اتصال عبر دائرة الفيديو المغلقة إن عودة المشجعين "غير ممكنة في ديسمبر (كانون الأول)، نظراً إلى الارتفاع في إصابات فيروس كوفيد-19 مؤخراً في البلاد"، ما دفع بالسلطات إلى إعلان إغلاق جزئي جديد الشهر الماضي.





لكن مكتب ماكرون لفت إلى أن الأخير قال إنه قد "يُسمح للنوادي الناشئة بإعادة فتح أبوابها في ديسمبر (كانون الأول) في حال تواصل انخفاض أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد"، طالما هناك تدابير معززة متخذة لتجنب مخاطر العدوى، خصوصاً في الأماكن المغلقة.





وكشف الرئيس الفرنسي أيضاً عن خطة بقيمة 100 مليون يورو للعام المقبل لتمويل "بطاقة رياضية" تشجع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية، عن طريق دفع إشتراكات في الأندية أو شراء معدات على سبيل المثال.





وقد تكون الأموال بمثابة شريان حياة لأندية الهواة على وجه الخصوص، والتي تضررت جراء الأزمة الصحية.





وأعرب مسؤولون حكوميون عن أملهم في تخفيف قيود الإغلاق اعتباراً من الشهر المقبل في حال انحسار الجائحة، لاسيما بالنسبة إلى المستشفيات التي تتعامل مع أعداد كبيرة من المصابين في العناية المركزة.



