مسؤول أردني: ارتفاع كبير محتمل في إصابات كورونا خلال أسبوعين

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:45 م
الاردن
الاردن
وكالات
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توقع مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، وائل الهياجنة، مساء الثلاثاء، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة بشكل إضافي خلال الأيام المقبلة.

 

وقال الهياجنة في تصريح لموقع "خبرني"، إن هنالك إمكانية للارتفاع في حالات الإصابة لغاية 14 يوما، عقب انتهاء عملية الانتخاب، والتجمعات الكبيرة التي شهدتها تلك الفترة.

 

وأضاف أن مشهد الارتفاع في أعداد الإصابات بالفيروس سيكون لعدة أيام قد تستمر لسبعة أيام من اليوم.

 

وأوضح الهياجنة أن الأثر السلبي المباشر للتجمعات التي شهدتها فترة الانتخابات، يختفي خلال أسبوع من الآن.

 

وتمنى مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة أن تبقى أعداد الإصابات ثابتة خلال الأسبوع المقبل على الأقل.

 

وسجل الأردن الثلاثاء، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بعد رصد 6454 إصابة جديدة، إضافة إلى 66 وفاة.

 

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 155993 حالة، فيما ارتفعت الأعداد الإجمالية للوفيات، إلى 1909 وفيات.

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