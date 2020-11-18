متحدث المترو: "الشهيد اللواء ياسر عصر كان بيحب يتابع كل حاجة بنفسه"

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:30 ص
الشهبد ياسر عصر
الشهبد ياسر عصر
شيماء حسن
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قام أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، بتقديم واجب العزاء إلى أسرة الشهيد اللواء ياسر عصر الذي راح ضحية الواجب بعد محاولته إخماد حريق في أحد محطات التهوية بين محطتي الشهداء ومسرة.

وقال "عبدالهادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الشهيد كان من الناس المحترمة، وكان موجود على رأس عمله على مدار الأيام كلها".

وأضاف: "ورد لنا بلاغ من الإدارة العامة لشركة النقل والمواصلات بوجود دخان يتصاعد من أحد محطات التهوية، وكان بيحب يتابع كل حاجة بنفسه فكان أول من ذهب لتفقد الأمر، وكان قضاء الله نفاذًا".

وتابع: "حتى الآن لم يثبت وجود أي تقصير أو مخالفات كانت السبب في وقوع الحادث، ومترو الأنفاق يعتبر وسيلة النقل الوحيدة في القاهرة الكبرى الأحسن والأفضل والتي تعمل بكامل طاقتها، وإذا ثبت أي تقصير سيتم الإعلان عنه".

وأعلنت أسرة اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذي استشهد أثناء مشاركته في فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، عن تشييع جنازته عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم نقل جثمانه من مستشفى الشرطة بالعجوزة، إلى محل إقامته بقرية مشتهر، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة في شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، في محاولة للسيطرة على الحريق.

ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته المساعدة على إخماده خوفا على حياة المواطنين، تعرض للسقوط داخل الهواية مما تسبب في وفاته، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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