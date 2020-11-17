نجم الأهلي يرفض الدوري المصري ويقرر العودة لأوروبا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

رفض المهاجم السنغالية آليو بادجي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء اللعب في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر.

رحيل آليو بادجي عن الأهلي 

واستقر آليو بادجي على العودة للاحتراف في أوروبا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات داخل مصر، لاسيما بعد قرار المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني برحيله.

وكان بادجي قد رفض عرضين من الإتحاد السكندري والمصري البورسعيدي للانتقال إلى أحد الفريقين في الميركاتو المقبل.

من جانبه يبحث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تسويق الاعب السنغالي آليو بادجي، لأحد الأندية الأوروبية خاصة وأن خزينة القلعة الحمراء تكبدت الكثير من الأموال تزيد عن مليوني ونصف المليون دولار مقابل التعاقد معه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم الأهلي بادجي الأهلي اخبار الأهلي

أخبار تهمك

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ ساعة

منتخب مصر الأوليمبي يقهر البرازيل ويتوج بلقب الدورة الودية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يرفض الدوري المصري ويقرر العودة لأوروبا

منذ 17 دقيقة

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة اهتمامه بنجم براميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع مهاجم سوبر

منذ ساعة الا ربع

ليس محمد فاروق.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة جديدة من بيراميدز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

حقيقة طلب الزمالك التعاقد مع "بواليا"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. نجم الأهلي يُعلن العصيان ويقرر عدم العودة للتدريبات بعد استبعاده من مواجهتي المقاولون والزمالك

محمد النني يرفض العودة للدوري المصري

رمضان صبحي يتحدى ملل الحظر بهذه الطريقة

انفراجة في مفاوضات الأهلي وهيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق معروض على الأهلي

نجم الأهلي يرفض الإغراءات ويقرر البقاء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

11:13 م

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

10:35 م

موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع مهاجم سوبر

11:30 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»