وزارة الصحة بدورتموند: هالاند لن يدخل الحجر الصحي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة المحلية بدورتموند، أن النروجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لن يدخل الحجر الصحي.

وأوضحت أن اتصال هالاند المحتمل مع اللاعب النرويجي عمر العبدلاوي، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا يوم الأحد، "لا ينتمي إلى الفئة الأولى (الاتصال الوثيق)".

وذكرت السلطات الصحية في دورتموند :"لذلك لم يتم تفعيل إجراءات دخوله الحجر الصحي".

بهذه الطريقة، توجد لدى هالاند فرصة أفضل للعب مع دورتموند أمام هيرتا برلين يوم السبت المقبل في الدوري الألماني (بوندسليجا).

ونتيجة لإصابة العبدلاوي بفيروس كورونا، طلبت السلطات الصحية في النرويج بدخول الفريق حجر صحي لمدة عشرة أيام، وفقا للقواعد المحلية، رغم الاعتراضات من الاتحاد المحلي للعبة واللاعبين.

وألمحت ليز كلافنيز رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم لوكالة أنباء "ان.تي.بي" أنه لا يتعين على اللاعبين أن يخشوا من العقوبات لأن " مسئولية السلطات النرويجية ونطاق القواعد واللوائح النرويجية تتوقف عندما يغادر اللاعبون البلاد".

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هالاند كورونا بوروسيا دورتموند الحجر الصحي

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