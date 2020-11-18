شقيق اللواء ياسر عصر يكشف تفاصيل آخر لقاء جمعه بالشهيد (فيديو)

كشف عبدالحميد عصر، شقيق اللواء ياسر عصر، تفاصيل آخر لقاء جمعه بشهيد الواجب الذي تصدى لحريق في أحد محطات التهوية بين محطتي الشهداء ومسرة.





وقال "عبدالحميد" في لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " نحتسبه عند الله من الشهداء، وكانت آخر لقاء بينا يوم الجمعة الماضية في جلسة عائلية".





وأضاف: "سبق له في عام 2016 أن قام بإخماد حريق في محطة سكك حديد مصر، ولم ينتظر الحماية المدنية ودخل بنفسه والحمد لله ربنا نجاه ساعاتها وتكررت هذه المرة ولكن كان قدره".





وتابع: "ياسر مر على أغلب فروع الأمن طوال فترة خدمته، وكان مكرس حياته للعمل وكان مخلص وعلشان كده حب يدخل أولاده في كلية الشرطة ليستكملوا مشواره".





وأعلنت أسرة اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد أثناء مشاركته في فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، عن تشييع جنازته عقب صلاة الظهر، الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم نقل جثمانه من مستشفى الشرطة بالعجوزة، إلى محل إقامته بقرية مشتهر، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.





وتلقت غرفة النجدة، بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة في شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، في محاولة للسيطرة على الحريق.



