منتخب مصر الأوليمبي يقهر البرازيل ويتوج بلقب الدورة الودية

توج المنتخب المصري الأولمبي بلقب الدورة الودية للمنتخبات الأوليمبية، بعد فوزه المثير والصعب على نظيره البرازيلي بهدفين مقبال هدف، في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي.





تقدم المنتخب البرازيلي في الشوط الأول عبر رودريجو، ونجح المنتخب الأولمبي في قلب الأمور لصالحه في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عن طريق كريم العراقي وأحمد ياسر ريان.





ورفع المنتخب الأولمبي رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد المنتخب البرازيلي عند 3 نقاط، وجاء المنتخب الكوري ثالثا برصيد نقطة وحيدة.





وانطلقت الدورة يوم الخميس الماضي بتعادل المنتخب الأولمبي مع كوريا الجنوبية سلبيا، وفازت البرازيل على كوريا الجنوبية 3/1 في ثاني مباريات الدورة يوم السبت الماضي.



