حكام مواعيد مباريات الأربعاء في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تقام اليوم الأربعاء 6 مباريات في ختام الأسبوع الأول من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية، للموسم الجديد 2020-2120.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد وحكام مباريات الأربعاء على النحو التالي :

1- سنتريس مع كفر قورص الساعه 11 ملعب أشمون : عمرو الشاذلي - سعيد جمعه - محمد عفيفي.

2- أشمون مع كفر داود الساعة 1 ملعب أشمون : سعيد جمعه - عمرو الشاذلي - عمر سالم.

3- أبو نشابة مع سبك الأحد الساعة 12 الخطاطبة : أحمد ماجد - عبد العظيم عياد - مرسي ماجد.

4- الدبايبة مع بركة السبع الساعة 12 ملعب كفر طه : أحمد عبد الرازق - محمد محي - أمين خالد.

5- أبنهس مع بيجيرم الساعة 12 ملعب قويسنا : عمرو عبد ربه - عبد الله جبريل - حسام عباس.

6- الروضة مع اصطباري الساعة 12 ملعب بركة السبع : محمد عبد الله - عبد الله طاهر - أحمد مصطفى.

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