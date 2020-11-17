حكام مواعيد مباريات الأربعاء في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

"الفجر الرياضي"





4- الدبايبة مع بركة السبع الساعة 12 ملعب كفر طه : أحمد عبد الرازق - محمد محي - أمين خالد.





5- أبنهس مع بيجيرم الساعة 12 ملعب قويسنا : عمرو عبد ربه - عبد الله جبريل - حسام عباس.





6- الروضة مع اصطباري الساعة 12 ملعب بركة السبع : محمد عبد الله - عبد الله طاهر - أحمد مصطفى.

تقام اليوم الأربعاء 6 مباريات في ختام الأسبوع الأول من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية، للموسم الجديد 2020-2120.1- سنتريس مع كفر قورص الساعه 11 ملعب أشمون : عمرو الشاذلي - سعيد جمعه - محمد عفيفي.2- أشمون مع كفر داود الساعة 1 ملعب أشمون : سعيد جمعه - عمرو الشاذلي - عمر سالم.3- أبو نشابة مع سبك الأحد الساعة 12 الخطاطبة : أحمد ماجد - عبد العظيم عياد - مرسي ماجد.