أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-11-2020
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
Advertisements
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الأربعاء 18-11-2020 ، بعد تراجعات قوية شهدتها على مدار الأيام الماضية خاصة عقب أعلان شركة فايزر العالمية وموديرنا عن إكتشاف لقاح لفيروس كورونا، ما دفع عدد كبير من المستثمرون لبيعه وتحقيق المكاسب.
ودائما تحرص جريدة " الفجر " علي عرض أخر سعر للذهب في الأسواق ومحلات الصاغة كالاتي :
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-11-2020:
سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى مستويات 821 جنيه.
وبلغ سعر الجرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 704 جنيهات
وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 938 جنيهًا
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6568 جنيهًا.