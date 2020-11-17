رسمياً .. فتحي جمال في غزل شبين لموسمين بالقسم الثالث

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حصل الفريق الكروي الأول لنادي غزل شبين على توقيع اللاعب فتحي جمال، جناح مهاجم ميت خاقان وجمهورية شبين السابق، لتدعيم صفوفه، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2020-2021.



وقام اللاعب بالتوقيع للغزل لمدة موسمين، وشارك في المران الأول له الثلاثاء استعداداً لخوض المباريات الرسمية، بدوري القسم الثالث.



ويعد فتحي جمال من مواليد 97 ولعب من قبل في صفوف منوف، ثم الإنضمام لجمهورية شبين مطلع الموسم الماضي، ثم رحل في منتصف الموسم لميت خاقان، قبل الإنضمام لغزل شبين.



