"والي": انخفاض تهريب المخدرات عبر المطارات بسبب كورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إن هناك ضرورة للتعاون الدولي في الكثير من الملفات، خاصة في ملف غسيل الاموال، والاتجار في الحياة البرية مثل تهريب العاج أو صيد الحيوانات المنوعة الاعتداء عليها، خاصة في أفريقيا

وتابعت "والي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن مسالة الاتجار بالبشر والتهريب مسألة شديدة الخطورة، لافتة إلى أن هناك عصابات من خلال الانترنت تعمل على ضم بعض الشباب في الجريمة المنظمة، ودفعهم نحو التطرف، وبالتالي مقاومة الجريمة الالكترونية شيء جديد بدأت تكافحه الامم المتحدة

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تمتلك معامل لتحليل المخدرات المخلقة وغير المخلقة، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت صناعة مخدرات مخلقة من بعض المواد الكيميائية التي تعتبر خطير للغاية على صحة البشر، لافتة إلى أن التهريب عبر المطارات قل جدًا، وزاد عبر البحار والانهار، خاصة ان حرقة الطائرات قلت للغاية مع أزمة كورونا.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة لديها برنامج كبير جدًا للرقابة على الحاويات، والكشف عن تهريب الأثار والسلاح والمخدرات، وهذا البرنامج من أهم البرامج التي طبقت في 60 دولة.

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