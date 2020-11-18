شاهد| بكاء نجل الشهيد ياسر عصر على الهواء.. وتعليق مؤثر بعد وفاته

أجهش حسن ياسر عصر، نجل الشهيد اللواء ياسر عصر، أثناء تعليقه على خبر استشهاد والدته أثناء محاولته السيطرة على حريق شب في محطة مترو مسرة.





وقال "حسن" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "هفضل فخور به حتى التقي به ان شاء الله".





وعندما سأله رامي عن التحاقه بكلية الشرطة وتمنى له أن يسير على خطا والده قال نجل الشهيد باكيًا "يارب أكمل أقدر أكمل مسيرته".





وأعلنت أسرة اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد أثناء مشاركته في فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، عن تشييع جنازته، الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم نقل جثمانه من مستشفى الشرطة بالعجوزة، إلى محل إقامته بقرية مشتهر، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.





وتلقت غرفة النجدة، بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة في شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، في محاولة للسيطرة على الحريق.



