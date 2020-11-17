العراق تبحث ملف استرداد الأثار المسروقة مع لبنان

التقى وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور حسن ناظم مع وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر عدرا، اليوم الثلاثاء في قصر ضيافة رئاسة الوزراء على هامش زيارتها للعراق ولقائها بعددٍ من كبار المسؤولين العراقيين وبحضور الخبير الآثاري ليث مجيد حسين، ومدير عام دائرة التنقيبات والتحريات سليم خلف الحيدري.





وبحث الجانبان ملف الأمن الآثاري وجهود الحكومتين العراقية واللبنانية للحد من عمليات تهريب الآثار وملاحقة الجهات التي تقف وراءها .





و تطرق الجانبان إلى فرص تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين أمنياً وثقافياً لاسترداد الآثار العراقية المهربة في إطار جهود الحكومة العراقية و اتصالاتها بنظيراتها في عدد من الدول العربية ودول العالم الأخرى لاسترداد آثارها المسروقة جراء الحروب والظروف العصيبة التي مر بها العراق طيلة عقودٍ من الزمن.





وقد تحدث السيد الوزير عن عمق العلاقات بين البلدين لما لهما من إرثٍ حضاريٍّ عميقٍ، وروابطٍ مشتركةٍ.

من جانبها عبرت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر عدرا عن امتنان الشعب اللبناني لما قدمه العراق من مساعدةٍ ودعمٍ عقب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مطلع شهر آب الماضي.



