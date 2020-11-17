قرار جديد بشأن عودة الجماهير للملاعب الإنجليزية

ذكرت تقارير إخبارية أن الحكومة البريطانية تدرس السماح لبعض الجماهير بالعودة لملاعب كرة القدم بداية من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.





ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن رئيس الوزراء بوريس جونسون، قال لأعضاء البرلمان إن "عودة الجماهير للملاعب يمثل أولوية شخصية".





وتقام المباريات في إنجلترا دون جمهور منذ مارس (آذار) الماضي بسبب جائحة كورونا.





وكتب أوليفر دودين وزير الدولة للثقافة والإعلام والرياضة، في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء: "محادثة بناءة مع قادة كرة القدم حول الحوكمة والتنوع وعودة المشجعين".





وأضاف: "أريد العمل مع كرة القدم لنحرز تقدماً في القضايا المهمة بالنسبة للعبة على المدى الطويل".

وأكد: "ستستمر المفاوضات، بينما نبدأ المراجعة التي يقودها المشجعون للحوكمة".



