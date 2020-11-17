تعرف موقف منتخب مصر من التأهل لأمم إفريقيا بعد الفوز على توجو
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:27 م
الفجر الرياضي
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اقترب منتخب مصر من التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون خلال شتاء 2022 وبات على بعد نقطة واحدة من تحقيق الهدف.
وحقق منتخب مصر الفوز ذهابا وإيابا على توجو بالجولتين الثالثة والرابعة متصدرا المجموعة السابعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز مساء اليوم الثلاثاء 3-1 في الجولة الرابعة.
وتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 8 نقاط في بفارق الأهداف عن جزر القمر صاحب المركز الثاني، يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويقبع منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة وفقد آماله في التأهل للكان.
ويحتاج منتخب مصر للتعادل فقط أمام كينيا في اللقاء الذي يقام بالعاصمة نيروبي يوم 22 مارس المقبل بالجولة 5، حتى يرفع رصيده إلى 9 نقاط، ليبعد منتخب كينيا عن التأهل رسميا، وفي حال هزيمة منتخب مصر أمام كينيا بالجولة 5 فسيحتاج الفراعنة الفوز على جزر القمر في الجولة الأخيرة يوم 30 مارس المقبل، لضمان التأهل.