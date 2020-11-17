تعرف موقف منتخب مصر من التأهل لأمم إفريقيا بعد الفوز على توجو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
اقترب منتخب مصر من التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون خلال شتاء 2022 وبات على بعد نقطة واحدة من تحقيق الهدف. 

وحقق منتخب مصر الفوز  ذهابا وإيابا على توجو بالجولتين الثالثة والرابعة متصدرا المجموعة السابعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز مساء اليوم الثلاثاء 3-1 في الجولة الرابعة.

وتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 8 نقاط في بفارق الأهداف عن جزر القمر صاحب المركز الثاني، يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويقبع منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة وفقد آماله في التأهل للكان.

ويحتاج منتخب مصر للتعادل فقط أمام كينيا في اللقاء الذي يقام بالعاصمة نيروبي يوم 22 مارس المقبل بالجولة 5، حتى يرفع رصيده إلى 9 نقاط، ليبعد منتخب كينيا عن التأهل رسميا، وفي حال هزيمة منتخب مصر أمام كينيا بالجولة 5 فسيحتاج الفراعنة الفوز على جزر القمر في الجولة الأخيرة يوم 30 مارس المقبل، لضمان التأهل.

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يلجأ إلى الوساطة للعودة من جديد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 6 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

كواليس عرض برشلونة لضم نيمار

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

ليس محمد فاروق.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة جديدة من بيراميدز

منذ 35 دقيقة

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

حقيقة طلب الزمالك التعاقد مع "بواليا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يومين

الأهلي يكشف حقيقة اهتمامه بنجم براميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

09:47 م

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

05:26 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

07:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»