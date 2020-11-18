شاهد.. البرومو التشويقى لمسلسل "ضربة معلم" وهذا موعد عرض أولى حلقاته

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرحت قناة "سى بى سى" البرومو التشويقي لـ مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومن المقرر بدأ أولى حلقات المسلسل يوم السبت المقبل على أن يتم عرضه في تمام الساعة الثامنة مساءً.

في سياق منصل، يواصل أبطال العمل التصوير بشكل يومى وبعدد ساعات مكثفة تصل إلى أكثر من 14 ساعة، وذلك للانتهاء من أكبر قدرمن الحلقات قبل بدء العرض مع الاستمرار فى التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات.

وانتهى المخرج إسماعيل فاروق من تصوير أكثر من 4 أسابيع فى أحداث العمل، حيث صور عدد كبير من المشاهد فى الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن حارة فى مدينة الإنتاج الإعلامى، إضافة إلى عدد آخر من المشاهد فى أحد المستشفيات، وانتقل أبطال العمل إلى إحدى الفيلات لاستكمال التصوير.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.


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