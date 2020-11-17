إليكِ أفصل وصفات طبيعية لتطويل الشعر بشكل سريع

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:26 م
تطويل الشعر
تطويل الشعر
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دائما ما تبحث كل السيدات على طرق طبيعية مختلفة لكي تساعدها في تطويل الشعر دون أي ضرر له، ودائما تأتي في المقدمة الوصفات الطبيعية التي تحتوي على الكثير من المكونات المفيدة جداً للشعر والتي تعتبر من أفضل الحلول لتطويل الشعر بشكل سريع.

وصفات تطويل الشعر

الشعر هو دليل أنوثة كل سيدة لذلك تعتني كل سيدة بشعرها من خلال طرق مختلفة، فالبعض يبحثن عن تطويله والبعض عن تكثيفه وتنعيمه وغيرها، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تطويل وتنعيم الشعر في نفس الوقت سريعاً.

أهم وصفات تطويل الشعر سريعًا

يحتوي الشعر على الكثير من الزيوت الطبيعية التي تحافظ على صحته وقوته ورطوبته، وعندما تفقد تلك الزيوت يفقد معها الشعر صحته ويصبح جاف وباهت، وإليكم أفضل الوصفات التي تساعد على تطويل الشعر:

البيض:
يحتوي البيض على الكثير من العناصر التي بدورها تغذي وتقوي الشعر وتجعله يطول بشكل سريع، فقط عليكِ سيدتي مزح حبة من البيض مع ملعقة صغيرة وزيت الزيتون والعسل حتى يصبح مزيج متماسك، يطبق على الشغر وتغطى فروة الشعر من خلال قبعة الاستحمام لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشغر بالماء والشامبو.

المايونيز:
يحتوي المايزنيز على الأحماض الدهنية والبروتينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية الشعر وتنعيمه، فقط يتم تغطية الشعر بالكامل من خلال كاس مايونيز ويغطى الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء والشامبو.

العسل:
استخدم العسل منذ سنوات بعيدة لعلاج مشاكل الشعر المختلفة، فقط قومي بمزج ملعقتين صغيرتين من العسل مع كأسين من الماء الدافئ، ثم يوضع الخليط في زجاجة بخاخ وبعد غسل الشعر بالشامبو يرش هذا الخليط ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الشعر.

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