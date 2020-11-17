بتروجت يواجهه مصر للتأمين وديا

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت ،بقيادة المدير الفني علاء عبدالعال في الثالثة عصرا ،غدا ،علي ملعب بتروسبورت أمام نظيره مصر للتأمين وديا ،استعدادا للموسم الجديد .



حيث قام المدير الفني بعمل صفقات بإنضمام اللاعبين للفريق وهما،

محمود السيد ،إسلام هشام ،محمد سمير، احمد سمير، احمد عادل ،عمرو الجوهري.

بعد رحيل بعض اللاعبين عن الفريق وهما:القط،أحمد ربيع،فرغلي،ناصر،محمد كرم،عمر،وابراهيم صلاح.





والجهاز الفني التي يتكون من كابتن علاء عبد العال المدير الفني للفريق، وإداري ياسر رجب ،طارق حماد ،شريف بيومي ،وكابتن أحمد خالد ،ومصطفي فوزي،كابتن الحراس ممدوح .



حيث أعلن الفريق بقيد 16 لاعبين في القائمة الأولي ،



احمد السباعي،بونجا ، وحسام حسن، ومحمود عماد، وسامح ابراهيم، ومصطفى معوض، واحمد كمال، واحمد عبد الرسول وخالد عبد الرازق ،واسلام كانو واحمد النفراوى، وفليكس،محمود متولي،واسلام سمير، ومحمود العالمى، ورشاد المتولي.







ومن المقرر أن تنطلق المنافسات في ال25من الشهر الجاري



وخاض فريق بتروجت مباراتين وديتين،حيث تعادل في المباراة الأول مع فريق الاتصالات بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعل بتروسبورت ،وفي المباراة الودية الثانية نجح فريق بتروجت في الفوز علي فريق دكرنس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب بتروسبورت .