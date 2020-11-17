بتروجت يواجهه مصر للتأمين وديا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
أميره هاشم
Advertisements

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت ،بقيادة المدير الفني علاء عبدالعال في الثالثة عصرا ،غدا ،علي ملعب بتروسبورت أمام نظيره مصر للتأمين وديا ،استعدادا للموسم الجديد .

حيث قام المدير الفني بعمل صفقات بإنضمام اللاعبين للفريق وهما،
محمود السيد ،إسلام هشام ،محمد سمير، احمد سمير، احمد عادل ،عمرو الجوهري.
بعد رحيل بعض اللاعبين عن الفريق وهما:القط،أحمد ربيع،فرغلي،ناصر،محمد كرم،عمر،وابراهيم صلاح.


والجهاز الفني التي يتكون من كابتن علاء عبد العال المدير الفني للفريق، وإداري ياسر رجب ،طارق حماد ،شريف بيومي ،وكابتن أحمد خالد ،ومصطفي فوزي،كابتن الحراس ممدوح .

حيث أعلن الفريق بقيد 16 لاعبين في القائمة الأولي ،

احمد السباعي،بونجا ، وحسام حسن، ومحمود عماد، وسامح ابراهيم، ومصطفى معوض، واحمد كمال، واحمد عبد الرسول وخالد عبد الرازق ،واسلام كانو واحمد النفراوى، وفليكس،محمود متولي،واسلام سمير، ومحمود العالمى، ورشاد المتولي.



ومن المقرر أن تنطلق المنافسات في ال25من الشهر الجاري

وخاض فريق بتروجت مباراتين وديتين،حيث تعادل في المباراة الأول مع فريق الاتصالات بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعل بتروسبورت ،وفي المباراة الودية الثانية نجح فريق بتروجت في الفوز علي فريق دكرنس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب بتروسبورت .

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

كواليس عرض برشلونة لضم نيمار

منذ أقل من ساعتين

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء برشلونة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يومين

عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

منذ ساعتين

نجم الزمالك السابق يلجأ إلى الوساطة للعودة من جديد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ليس محمد فاروق.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة جديدة من بيراميدز

منذ 38 دقيقة

حقيقة طلب الزمالك التعاقد مع "بواليا"

منذ أقل من ساعتين

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ يوم

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة اهتمامه بنجم براميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

09:47 م

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

05:26 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

07:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»