تعرف على موعد افتتاح البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف المهندس يسري السلموني، مدير مشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل البرج الأيقوني، قائلًا إنه يتكون من 79 طابق، الجزء السفلي عبارة عن وحدات مكتبية، لافتًا إلى أن الجزء العلوي فندقي مقسم إلى؛ شقق سكنية، وغرف فندقية تُدار من قبل شركات عالمية.

وأضاف "السلموني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"،المذاع على فضائية "المحور"، أن ارتفاع البرج حوالي 385 متر، ومساحة الدور الأرضي 2400 متر، وتتناقص المساحة كلما ارتفعنا لأعلى، وتصل مساحة آخر الأدوار لـ1200 متر.

وأشار إلى أن البرج سيكون بمثابة برج القاهرة وبرج دبي، وسيكون ضعف ارتفاع برج القاهرة، لافتًا إلى أنه يحاط بمنطقة تجارية وقاعات احتفالات، ويقع في منطقة مدرجة مستوحاة من الحضارة الفرعونية على شكل "زهرة اللوتس".

وتابع أنه يتم العمل 24 ساعة في البرج الأيقوني، موضحًا أن البرج سيكون جزء من منطقة الأعمال المركزية، وسيقوم بخدمتها، وسيكون رمزًا للعاصمة الإدارية.

وأعلن مدير مشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن افتتاح البرج الأيقوني في نهاية 2022.

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