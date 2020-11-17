لينك موقع دعم مصر والخطوات الصحيحة لإضافة للمواليد الجدد 2020

يبحث عديد من الاسر عن موقع دعم مصر، لإضافة للمواليد الجدد 2020 على بطاقة التموين 2020وذلك حتي يستفيدوا من الدعم الذي تقدمه الحكومة علي الكثير من السلع الضرورية، مثل الخيز والسكر والزيت والارز، جدير بالذكر أن وزارة التموين كانت قد أكدت أنه في القريب العاجل سيتم السماح لأصحاب البطاقات التموينية، بفتح باب تسجيل المواليد عبر الانترنت.





موقع دعم مصر





موقع دعم مصر يتم من خلاله تحديث بيانات أصحاب البطاقات التموينية، كما يتم من خلال الموقع اضافة المواليد الجدد، كما يمكن فصل أى أشخاص باستخدام الرقم القومي الخاص بهم، يمكن لرب الأسرة أن يقوم باضافة أربعة أفراد علي البطاقة التموينية وغير مسموح بأكثر من ذلك.





خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020





نشرح لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية خطوات اضافة المواليد الجدد، لكل الأشخاص الذي لديهم بطاقة التموين 2020، حيث يستطيعوا تسجيل المواليد عبر موقع دعم مصر، وهو الموقع الرئيسي التابع لوزارة التموين، والذي يقدم العديد من الخدمات للمواطنين في جميع المحافظات، مثل استخراج بطاقة تموين أو بدل فاقد،وكذلك إضافة المواليد على البطاقة التموينية اتبع ما يلي:





في البداية قم بدخول موقع دعم مصر

ثم اضغط على القائمة الخاصة بالخدمات التموينية.

بعدها اختر أن تضيف المواليد الجدد

قم باضافة الرقم القومي وكذلك تاريخ الميلاد الخاص بكل مولود

سيطلب ادخال رقم المكتب التمويني، وأيضا رقم بطاقة التموين.

قم باختيار اسم المحافظة ثم اسم التاجر و وعنوانه.