لاعب ومدرب بمجموعتين بدورى مراكز الشباب بالسويس

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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شهد اولى جولات دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس ظاهرة جديدة ، " لبودى الملك " مدير فنى و لاعب في نفس الوقت.

و ظهر "بودى الملك" مع مركز شباب الشلوفة مديرا فنيا والذي يشارك في المجموعة الاولي بالمسابقة ، كما ظهر في المجموعة التانية لكن داخل المستطيل الاخضر كلاعب بفريق مركز شباب الجبلايات.

الجدير بالذكر، ان نتائج الجولة الأولى اسفرت عن النتائج الأتية : فوز مركز شباب المثلث على مركز شباب الحريه بنتيجة 2/8، و قرية عامر يحقق المفاجاه ويهزم المنافس الدائم مركز شباب المدينة بنتيجة 1/2، كما خسر شباب الشلوفه من الرائد بنتيجة 1/5، بينما جاءت نتائج المجموعة التانية فوز السلام الجبلايات 0/4، و سليم الحلي علي كبريت المفارق 1/2.



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