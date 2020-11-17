الاعتداء على سمر حمزة بطلة العالم للمصارعة بالمركز الأوليمبى بالمعادي

فى واقعة مؤسفة اعتدى ممدوح فرج مدرب منتخب سيدات المصارعة على بطلة مصر سمر حمزة اثناء تواجدها بالمركز الاوليمبى بالمعادى بصحبه مدربها محمد طلبة .





ووفقا لمصدر مقرب من اللاعبة لمراسل " الفجر الرياضي " فإن الواقعة بدأت عندما فوجئت بطلة مصر ومدربها بقيام المدرب بإصطحاب بلطجية وقامو بالاعتداء بالضرب على سمر حمزة ومحمد طلبة بدون معرفة اى اسباب تذكر .





و قام عاطف حمودة مدير المركز الاوليمبى بالمعادى بالاتصال بالنجدة التى جاءت وقامت بالقبض على البلطجية والتوجه لقسم شرطة البساتين لبدء التحقيقات وعمل محاضر للمعتدين على بطلة مصر خاصة وان هناك بعض الجروح للاعبة ومدربها.





وقامت روابط الرياضية بالإتصال بمحمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة لابلاغه بما حدث لبطلة العالم وتم توجه د حاتم كمال مدير الرعاية بروابط والمحاميين عادل على ومحمد مجدى من اجل متابعة سير التحقيقات مع البلطجية .





يذكر ان سمر حمزة بطلة العالم تستعد لخوض منافسات بطولة العالم للمصارعة والتى من المنتظر اقامتها فى صربيا الشهر القادم وتتدرب بطلة مصر بالمركز الاوليمبى المعادى بصبحة مدربها محمد طلبة.





الواقعة نقلها الموقع وفقا لمصادر مقربة من المصارعة ويبقى للمدرب حق الرد .