غدًا.. البحرين تطلق المجلس الافتراضي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

تستأنف غرفة البحرين سلسلة مجالسها الافتراضية المتخصصة والتي تشكل حلقة وصل ما بين أصحاب الأعمال والمشاريع التجارية، وكبار المسئولين بالجهات المعنية، وذلك لمناقشة المستجدات وبلورة الرؤى المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص.









وفي هذا الصدد، وجهت غرفة البحرين دعوتها إلى جميع أعضائها ومجتمع الأعمال والمهتمين لحضور مجلسها الافتراضي "الرابع" والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 4:00 مساءً، حيث سيتم تخصيصه "لقطاع النقل والخدمات اللوجستية" وسيُبث مباشرة عبر منصة زووم وقناة الغرفة على برنامج اليوتيوب.









وسوف يتطرق المجلس في نسخته الرابعة إلى عددٍ من الموضوعات الهامة المتعلقة بقطاع النقل: منها تحديات عمليات الشحن البري للناقلات المحلية من وإلى البحرين، والعوائق التي تواجهها عمليات التسجيل والترخيص التي تواجهها مؤسسات النقل البري وغيرها من الأمور ذات الصلة.









وسيترأس المجلس السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة البحرين، بحضور كلٍ من رئيسة المجموعة التنسيقية للجان وعضو مجلس الإدارة السيدة سونيا محمد جناحي والرئيس التنفيذي للغرفة السيد شاكر إبراهيم الشتر، ورئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية بالغرفة السيد خالد الترك ونائبه السيد خالد ربيعة الدوسري، كما سيشارك في فعاليات هذا المجلس ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات وهم كلاً من الدكتور عبدالرحمن عقيل الجناحي مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والسيد راشد عتيق رئيس قسم رقابة وتفتيش نقل البضائع وتأجير المركبات بالوزارة، إلى جانب مشاركة رئيس فرع تفتيش الشحن القائم بأعمال التخليص بجسر الملك فهد النقيب جمعة علي العجلان.









وأعربت الغرفة عن خالص ترحيبها بمشاركة كافة مؤسسات النقل البري والبحري، وشركات الشحن والخدمات الجوية، ومكاتب التخليص الجمركي وشركات تأجير الحافلات والمركبات، وكذلك كافة المسئولين من القطاعين العام والخاص من الجهات ذات العلاقة بالحضور والمشاركة، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر والآراء التي من شأنها أن تدفع بتنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية بمملكة البحرين.