أوقاف المنيا تهدي سلسلة كتب "رؤية" لمكتبات الكليات والمدارس

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اهدي فضيلة الشيخ سلامه عبدالرازق وكيل وزارة الاوقاف بالمنيا عدد من سلسلة كتب "رؤية" للدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا لتوزعها على عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعه ولاثراء المكتبة الجامعيه بهذه السلسلة العظيمة من الكتب.



كما اهدي وكيل وزارة الأوقاف مجموعة كتب اخري لمديرية التربية والتعليم لتوزعها على المكتبات بجميع المدارس في اطار التعاون المشترك بين وزارة الاوقاف وجميع مؤسسات الدولة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف.



واثنى رئيس الجامعة ووكيل وزارة التعليم على ما تتضمنه سلسلة كتب "رؤية" من موضوعات ومعلومات هامه لنبذ الصراعات والخلافات وشتى صور العنف ونشر روح المواطنه والتعايش السلمي واظهار تعاليم الاسلام السمحة من خلال رؤية عصرية مستنيرة للواقع العصري الذي نعيشه.



وقدم رئيس الجامعة ووكيل وزارة الأوقاف الشكر للدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف لدور وزارة الأوقاف الملموس على ارض الواقع دعويا ومجتمعيا وتثقيفيا وتوعويا يشهد به القاضى والدانى داخليا وخارجيا متمنين لوزارة الأوقاف ومديرياتها مزيدا من التقدم والنجاح لنشر الفكر المستنير والقضاء على الفكر المتطرف.

