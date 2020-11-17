أحمد شيبه يتنهي من تسجيل تتر مسلسل "ضربة معلم"

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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انتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل تتر أغنية مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهي من كلمات الشاعر رضا المصرى، وألحان فارس فهمى، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم.

ومن المقرر طرح الأغنية فى الأيام القليلة المقبلة قبل بدء عرض حلقات المسلسل على قناة "cbc " يوم السبت المقبل بعدما كشفت القناة عن البرومو الأول وأعلنت موعد العرض.

وتعد هذه المرة الثالثة التى يغنى فيها أحمد شيبة تتر مسلسل محمد رجب، بعدما غنى تتر "علامة استفهام"، وتتر مسلسل "الأخ الكبير".

ويواصل أبطال العمل التصوير بشكل يومى وبعدد ساعات مكثفة تصل إلى أكثر من 14 ساعة، وذلك للانتهاء من أكبر قدر من الحلقات قبل بدء العرض مع الاستمرار فى التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

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