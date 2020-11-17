الكشف على 370 ألف طالب في مبادرة الرئيس اةلعلاج أمراض سوء التغذية بالدقهلية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن ان محافظة الدقهلية، تصدرت باقي المحافظات بالكشف على حوالي 370 الف طالب، وذلك ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الانيميا والسمنة والتقزم) لتلاميذ المدارس والمعاهد الدينية بالمرحلة الابتدائية والتي بدأت الاحد الأول من نوفمبر 2020م وتستمر حتى نهاية العام الدراسي.

جاء ذلك في اطار اهتمام الدولة بصحة الطفل وتنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة تحت شعار مبادرة (سوء التغذية بالمدارس) وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة

كما اوضح وكيل صحة الدقهلية، ان المستهدف للمبادرة حوالي 650 الف طالب موزعين على 1500 مدرسة ومعهد ديني وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن امراض سوء التغذية واكتشاف وعلاج الأنيميا واكتشاف وعلاج أمراض السمنة والنحافة حيث يتم العمل من خلال حوالي 65 فريق طبي مدرب كل فريق مكون من ممرضه وفني معمل ومدخل بيانات موزعين على كافة المدارس الابتدائية بالمحافظة.

كما اشار مكي انه سيتم اجراء مسح شامل لاطفال المدارس حيث يشمل الفحص قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم وحساب كتلة الجسم مشيرآ الى ان من يثبت اصابته يجري تحويله الى اقرب عيادات التامين الصحي لتلقي الخدمه الطبيه مجانا.

ووجه مكي الشكر للقائمين على المبادرة وحث الجميع على التحلى بالعمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي من اجل صحة الطالب المصري متمنيا لجميع الطلاب عاما دراسيا سعيدا وصحة جيدة.
الكشف على 370 ألف طالب في مبادرة الرئيس اةلعلاج أمراض سوء التغذية بالدقهلية
الكشف على 370 ألف طالب في مبادرة الرئيس اةلعلاج أمراض سوء التغذية بالدقهلية
الكشف على 370 ألف طالب في مبادرة الرئيس اةلعلاج أمراض سوء التغذية بالدقهلية
الكشف على 370 ألف طالب في مبادرة الرئيس اةلعلاج أمراض سوء التغذية بالدقهلية
الكشف على 370 ألف طالب في مبادرة الرئيس اةلعلاج أمراض سوء التغذية بالدقهلية
الكشف على 370 ألف طالب في مبادرة الرئيس اةلعلاج أمراض سوء التغذية بالدقهلية

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