أسيست الشناوي وظهور أديبايور.. 5 مشاهد مثيرة من انتصار منتخب مصر على توجو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
حقق منتخبنا الوطني فوزا عريضا على حساب منتخب توجو بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.
حملت ثلاثية منتخب مصر توقيع كل من، محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف، ومحمود تريزيجيه، بالدقائق 18، 33، 52، وسجل إليوم بافيدجي هدف توجو الوحيد بالدقيقة 93 من زمن المباراة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، متفوقا على منتخب جزر القمر الذي احتل المركز الثاني، بينما جاء منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، وجاء منتخب توجو بالمركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

وشهدت مباراة مصر ضد توجو بعض المشاهد المثيرة التي جذبت أنظار الجماهير خلال أحداث اللقاء وأبرزها:-

-  أسيست محمد الشناوي:

من المشاهد التي لاقت إعجاب الجماهير وخاصة الأهلاوية خلال مباراة مصر وتوجو أسيست محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب والذي أرسل كرة طولية داخل منطقة جزاء توجو وصلت لزميله محمد شريف والذي سجلها مباشرة في مرمى المنتخب التوجولي معلنًا عن ثاني أهداف الفراعنة.

- أول هدف دولي لثنائي الأهلي:

شهدت مباراة اليوم بين مصر وتوجو تسجيل محمد مجدي أفشة ومحمد شريف أول أهدافهما الدولية بقميص منتخب مصر.

- خطأ محمود الونش:

كاد محمود الونش مدافع منتخب مصر أن يتسبب في هدف بمرمي منتخبنا الوطني بعدما حاول تشتيت ركلة ثابتة سددها المنتخب التوجولي على مرمي محمد الشناوي ولكنه أخطأ الكرة وكاد يحولها داخل الشباك لكنها اصطدمت بالعارضة وأمسكها الشناوي.

- ظهور أديبايور:

شهدت مباراة منتخبنا الوطني ضد المنتخب التوجولي ظهور النجم التاريخي لتوجو إيمانويل أديبايور لاعب فريق توتنهام السابق حيث رصدت عدسات الكاميرات تواجد اللاعب في أرض الملعب حيث ظهر بقميص منتخب بلاده وعليه اسمه.

- إصابة أيمن أشرف:

من المشاهد التي حدثت في مباراة اليوم بين منتخب مصر وتوجو إصابة أيمن أشرف لاعب الأهلي بالشوط الثاني من المباراة، حيث تعرض لكدمة قوية ولم يستطيع استكمال المباراة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر ضد توجو محمد الشناوي مباراة مصر وتوجو أديبايور

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يومين

الأهلي يكشف حقيقة اهتمامه بنجم براميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ يوم

كواليس عرض برشلونة لضم نيمار

منذ أقل من ساعتين

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

ليس محمد فاروق.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة جديدة من بيراميدز

منذ 34 دقيقة

نجم الزمالك السابق يلجأ إلى الوساطة للعودة من جديد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

حقيقة طلب الزمالك التعاقد مع "بواليا"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد السقوط في فخ كينيا.. سهام السوشيال ميديا تصيب حسام البدري (صور)

تعرف على موعد مباراة مصر وتوجو في التصفيات الإفريقية

بالأرقام.. تفوق تاريخي لمنتخب مصر على منتخب توجو قبل مواجهاتهما المرتقبة

75 دقيقة.. الونش يمنح منتخب مصر الأفضلية على توجو

وائل الإبراشي للاعبي المنتخب: "شوية مسئولية يا جماعة.. مش ناقصين اكتئاب بسبب الكرة"

السولية يغادر معسكر المنتخب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

09:47 م

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

05:26 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

07:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»