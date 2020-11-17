أسيست الشناوي وظهور أديبايور.. 5 مشاهد مثيرة من انتصار منتخب مصر على توجو

حقق منتخبنا الوطني فوزا عريضا على حساب منتخب توجو بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

حملت ثلاثية منتخب مصر توقيع كل من، محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف، ومحمود تريزيجيه، بالدقائق 18، 33، 52، وسجل إليوم بافيدجي هدف توجو الوحيد بالدقيقة 93 من زمن المباراة.





ورفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، متفوقا على منتخب جزر القمر الذي احتل المركز الثاني، بينما جاء منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، وجاء منتخب توجو بالمركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.





وشهدت مباراة مصر ضد توجو بعض المشاهد المثيرة التي جذبت أنظار الجماهير خلال أحداث اللقاء وأبرزها:-





- أسيست محمد الشناوي:





من المشاهد التي لاقت إعجاب الجماهير وخاصة الأهلاوية خلال مباراة مصر وتوجو أسيست محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب والذي أرسل كرة طولية داخل منطقة جزاء توجو وصلت لزميله محمد شريف والذي سجلها مباشرة في مرمى المنتخب التوجولي معلنًا عن ثاني أهداف الفراعنة.





- أول هدف دولي لثنائي الأهلي:





شهدت مباراة اليوم بين مصر وتوجو تسجيل محمد مجدي أفشة ومحمد شريف أول أهدافهما الدولية بقميص منتخب مصر.





- خطأ محمود الونش:





كاد محمود الونش مدافع منتخب مصر أن يتسبب في هدف بمرمي منتخبنا الوطني بعدما حاول تشتيت ركلة ثابتة سددها المنتخب التوجولي على مرمي محمد الشناوي ولكنه أخطأ الكرة وكاد يحولها داخل الشباك لكنها اصطدمت بالعارضة وأمسكها الشناوي.





- ظهور أديبايور:





شهدت مباراة منتخبنا الوطني ضد المنتخب التوجولي ظهور النجم التاريخي لتوجو إيمانويل أديبايور لاعب فريق توتنهام السابق حيث رصدت عدسات الكاميرات تواجد اللاعب في أرض الملعب حيث ظهر بقميص منتخب بلاده وعليه اسمه.





- إصابة أيمن أشرف:





من المشاهد التي حدثت في مباراة اليوم بين منتخب مصر وتوجو إصابة أيمن أشرف لاعب الأهلي بالشوط الثاني من المباراة، حيث تعرض لكدمة قوية ولم يستطيع استكمال المباراة.



