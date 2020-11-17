ليس محمد فاروق.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة جديدة من بيراميدز

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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قام جهاز كرة القدم في الأهلي ببدء المفاوضات مع أحمد أيمن منصور نجم دفاع براميدز من أجل جس نبضه بشأن الإنضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي يطمحون في موافقة إدارة براميدز على انضمام أحمد أيمن منصور إلى المارد الأحمر وذلك لرغبة إدارة القلعة الحمراء في تدعيم خط الدفاع.

وطالب أحمد الشيخ نجم الأهلي مسئولي القلعة الحمراء في الساعات الماضية بفتح الباب أمام إمكانية رحيله إلى براميدز في ظل ترحيب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بخطوة رحيله.

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