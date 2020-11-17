غزل شبين يستعد للقسم الثالث بالتدريب على رمال قويسنا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي غزل شبين بقيادة شريف رضا، إقامة مران في الثانية عشر من ظهر الأربعاء،على رمال قويسنا، لتجهيز لاعبيه بدنياً، استعداداً لدوري القسم الثالث للموسم الجديد 2020-2021.

ومن المقرر أن يلتقي غزل شبين مع جمهورية شبين في مباراة ودية خارج ملعبه، في الثانية والنصف من عصر الجمعة المقبلة، عقب تأجيل لقاء عثماسون الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء.

ويواصل الغزل تعاقداته الجديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه، بأكثر من لاعب جديد لتعويض الراحلين عقب ختام الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري القسم الثالث يوم الأربعاء 25 نوفمبر الحالي.

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ليس محمد فاروق.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة جديدة من بيراميدز

منذ 34 دقيقة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة اهتمامه بنجم براميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك السابق يلجأ إلى الوساطة للعودة من جديد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة طلب الزمالك التعاقد مع "بواليا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يومين

كواليس عرض برشلونة لضم نيمار

منذ أقل من ساعتين

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

09:47 م

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

05:26 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

07:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»