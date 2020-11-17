غزل شبين يستعد للقسم الثالث بالتدريب على رمال قويسنا

Advertisements

قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي غزل شبين بقيادة شريف رضا، إقامة مران في الثانية عشر من ظهر الأربعاء،على رمال قويسنا، لتجهيز لاعبيه بدنياً، استعداداً لدوري القسم الثالث للموسم الجديد 2020-2021.



ومن المقرر أن يلتقي غزل شبين مع جمهورية شبين في مباراة ودية خارج ملعبه، في الثانية والنصف من عصر الجمعة المقبلة، عقب تأجيل لقاء عثماسون الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء.



ويواصل الغزل تعاقداته الجديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه، بأكثر من لاعب جديد لتعويض الراحلين عقب ختام الموسم الماضي.



ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري القسم الثالث يوم الأربعاء 25 نوفمبر الحالي.