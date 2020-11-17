أحمد موسى يشيد بتطوير السجون: المعاملة مختلفة وتفتيش مستمر من النيابة



وتابع أن السجون تطبق العقوبات ولا يستطيع أي فرد في مصلحة السجون أو وزارة الداخلية تغيير العقوبات أو نقل مسجون من الانفرادي أو العكس مشيرا إلى أن النيابة تقوم بالتفتيش على السجون باستمرار.



وأكد أن السجين اليوم يتم التعامل معه بصورة مختلفة فلم يعد هناك الصورة التي كنا نراها تحت ما يسمى بالأشغال الشاقة والعمل في الجبل فقد تم إلغاء هذا الأمر والعمل يتم داخل السجون في حرف يدوية.



وأشار إلى أن الزيارات عادت ولكن بإجراءات احترازية بارتداء الكمامة وفي مناطق مكشوفة وعنما منعت الوزارة الزيارة كان خوفا من تفشي الوباء داخل السجون.



وجه الإعلامي أحمد موسى التحية لوزارة الداخلية بعد الندوة الثقيفية التي تمت سجن طرة مؤكدا أن السجن تم انشاؤه عام 1928 بعد ظهور حسن البنا وإنشاء الجماعة الإرهابية.وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجولة التفقدية داخل سجون طرة لعدد من الإعلاميين لمتابعة المشروعات الإنتاجية للسجناء تؤكد أن السجن لا يفرق بين السجناء في التعامل فالمسجون أمانة لتطبيق العقوبة.