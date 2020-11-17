البدري يوجه رسالة خاصة إلى لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على توجو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الشكر إلى لاعبيه بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب توجو ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤدية لأمم أفريقيا الكاميرون 2022.

وقال "البدري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "الحمد لله على الفوز اليوم ونشكر اللاعبين على أدائهم وإصرارهم".

وأضاف"الانتقادات لم تكن على مستوى المباراتين الماضيتين فقط، ولكن كانت على مستوى السنة كلها، رغم غياب صلاح والنني وبعض الإصابات والإيقافات كانت مؤثرة ولكن كنا موفقين".

وتابع "كل المشاكل والنقص في هيكل المنتخب، كنا عاملين حسابنا وجميع اللاعبين كان أداؤهم مميز وبشكرهم وسعيد بالأداء والفوز والنتيجة وبهدي الفوز بجماهير الكرة المصرية".

واستطرد "البعثة ستتوجه بعد قليل لتناول وجبة العشاء، وبعدها حوالي الثانية فجرًا سيتم الذهاب إلى المطار في طريقنا إلى مصر، وبمجرد وصولنا سيتم عمل بي سي ار للجميع، إحنا الصراحة اتهرينا بي سي ار ومناخرينا وسعت أوي".

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سيطرت حالة من الغضب على المسؤولين داخل النادي الأهلي بعد إصابة أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني أمام توجو اليوم وذلك في بسبب إصرار الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على استمرار مشاركة اللاعب في المباراة رغم شكواه من الإصابة بكدمة قوية جدا في الركبة.

وقالت مصادر داخل الأهلي إنه تم التواصل مع أيمن أشرف مدافع الفريق عقب انتهاء المباراة واشتكى اللاعب من آلام في الركبة التي تهدد مشاركته أمام الزمالك في نهائي دوري ابطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

وأوضحت بأن إصرار حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على استمرار مشاركة أيمن أشرف رغم تلقيه العلاج أكثر من مرة ومع تقدم منتخبنا الوطني بثلاثية نظيفة وحسم المباراة أمر يدعو للدهشة خاصة وأن اللاعب يعد عنصر أساسي من عناصر الأهلي وكان يجب على الجهاز الفني الحفاظ علي سلامته خاصة بعد سقوطه للإصابة وتلقيه العلاج أكثر من مرة مؤكدة أن تصرف البدري غريب للغاية وعليه العديد من علامات الاستفهام.

ويخضع أيمن أشرف لاعب الأهلي إلى الأشعة فور عودته إلى القاهرة صباح غد من أجل الاطمئنان على حالته في ظل إصابته في الركبة والتي باتت تهدد مشاركته في مباراة نهائي دوري ابطال إفريقيا.

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