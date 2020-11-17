عبير صبري تحتفل بتسلمها جائزة الإبداع والتميز من مهرجان الفضائيات العربية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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احتفلت الفنانة عبير صبري، بحصولها على جائزة الإبداع والتميز من مهرجان الفضائيات العربية على دورها في مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضة خلال الشهر الرمضاني الماضي 2020.

حيث نشرت "صبري" صورة لها مع الجائزة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "جائزه الابداع والتميز من مهرجان الفضائيات العربيه عن دوري في خيانه عهد رمضان الماضي".

يذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم حلا شيحة وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى "عهد" وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.
عبير صبري تحتفل بتسلمها جائزة الإبداع والتميز من مهرجان الفضائيات العربية
عبير صبري تحتفل بتسلمها جائزة الإبداع والتميز من مهرجان الفضائيات العربية
عبير صبري تحتفل بتسلمها جائزة الإبداع والتميز من مهرجان الفضائيات العربية
عبير صبري تحتفل بتسلمها جائزة الإبداع والتميز من مهرجان الفضائيات العربية

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مهرجان الفضاءيات مسلسل خيانة عهد عبير صبري خيانة عهد الفنانة عبير صبري

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