محمد رمضان يحتفل بجائزة أحسن ممثل من مهرجان القنوات الفضائية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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احتفل الفنان محمد رمضان، بحصوله على جائزة التميز والإبداع من مهرجان القنوات الفضائية على دوره في مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

حيث قام "رمضان" بـ نشر صورة له مع الجائزة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وعلق عليها قائلا: "جائزة أحسن ممثل من مهرجان القنوات الفضائية عن مسلسل #البرنس#ثقة_في_الله_نجاح #2020".

في سياق متصل شارك الفنان محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانية بـ مسلسل "البرنس" مع عدد من نجوم الفن والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه اولى حلقات المسلسل.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
محمد رمضان يحتفل بجائزة أحسن ممثل من مهرجان القنوات الفضائية
محمد رمضان يحتفل بجائزة أحسن ممثل من مهرجان القنوات الفضائية
محمد رمضان يحتفل بجائزة أحسن ممثل من مهرجان القنوات الفضائية
محمد رمضان يحتفل بجائزة أحسن ممثل من مهرجان القنوات الفضائية
محمد رمضان يحتفل بجائزة أحسن ممثل من مهرجان القنوات الفضائية
محمد رمضان يحتفل بجائزة أحسن ممثل من مهرجان القنوات الفضائية
محمد رمضان يحتفل بجائزة أحسن ممثل من مهرجان القنوات الفضائية
محمد رمضان يحتفل بجائزة أحسن ممثل من مهرجان القنوات الفضائية

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مهرجان الفضاءيات مسلسل البرنس محمد رمضان الفنان محمد رمضان البرنس

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