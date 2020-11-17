بإطلالة سوداء.. سميرة سعيد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

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تحرص الفنانة سميرة سعيد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت سميرة سعيد صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على فستان أسود ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن أخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.