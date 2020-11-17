نشأت الديهي: إقبال شديد من الطلاب على الكليات العسكرية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
علق الإعلامي نشأت الديهي، على حضور الرئيس اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، قائلا:" هؤلاء مقاتلي المستقبل.. واللبنةالأولي للعسكرية المصرية".

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال لقائه بالطلاب على قضية الوعي، لأنهم بالوعي يكونوا أحد أهم الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل مؤسسة القوات المسلحة العريقة، ليتواصل عطاء أبنائها جيلا بعد جيل.

وأشار الديهي إلى أنه من الطبيعي العزوف عن الكليات العسكرية من قبل الشعب المصري، نظرا لما يحدث من محاربة ضد الإرهاب خلال هذه الفترة، إلا أن هناك إقبال من المواطنين على هذه الكليات لوطنيتهم الشديد، فلا يستطيع أحد أن يفك طالسم هذا الشعب.


وقال الإعلامي نشأت الديهي، إننا نشعر بالفخر والاعتزاز، بقواتنا المسلحة بعد وصول القوات البحرية إلى البحر الأسود مرورا بمياه تركيا للتدريب مع القوات الروسية.

وأشاد الديهي، بمناورة القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "طابا" والفرقاطة الفرنسية من طراز فريم ( languedoc )، لافتا إلى أن مصر دولة لها كلمة ولها سيادة ليس فقط في المحيط الإقليمي بل في المحيط الدولي.

وأشار الديهي إن حدود مصر في شرق المتوسط خط أحمر، فنحن دولة لا تعتدي على أحد، لأن قواتنا المسلحة لا تعتدي على أحد، مضيفا إلى أن القوات تتدرب مع العديد من المدارس حتي لا نكون أسر لمدرسة معينة.

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة طلب الزمالك التعاقد مع "بواليا"

منذ 19 دقيقة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ 33 دقيقة

الزمالك لا يفقد الأمل ويجهز عرضًا جديدًا لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يومين

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء برشلونة

منذ ساعة الا ربع

شوقي غريب يُعلن تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة البرازيل

منذ ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

منذ 35 دقيقة

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة اهتمامه بنجم براميدز

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق يلجأ إلى الوساطة للعودة من جديد

منذ ساعة و 22 دقيقة

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

موقف محمد هاني من المشاركة أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

08:44 م

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

07:37 م

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

05:26 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»