نشأت الديهي: إقبال شديد من الطلاب على الكليات العسكرية

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علق الإعلامي نشأت الديهي، على حضور الرئيس اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، قائلا:" هؤلاء مقاتلي المستقبل.. واللبنةالأولي للعسكرية المصرية".



وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال لقائه بالطلاب على قضية الوعي، لأنهم بالوعي يكونوا أحد أهم الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل مؤسسة القوات المسلحة العريقة، ليتواصل عطاء أبنائها جيلا بعد جيل.



وأشار الديهي إلى أنه من الطبيعي العزوف عن الكليات العسكرية من قبل الشعب المصري، نظرا لما يحدث من محاربة ضد الإرهاب خلال هذه الفترة، إلا أن هناك إقبال من المواطنين على هذه الكليات لوطنيتهم الشديد، فلا يستطيع أحد أن يفك طالسم هذا الشعب.





وقال الإعلامي نشأت الديهي، إننا نشعر بالفخر والاعتزاز، بقواتنا المسلحة بعد وصول القوات البحرية إلى البحر الأسود مرورا بمياه تركيا للتدريب مع القوات الروسية.



وأشاد الديهي، بمناورة القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "طابا" والفرقاطة الفرنسية من طراز فريم ( languedoc )، لافتا إلى أن مصر دولة لها كلمة ولها سيادة ليس فقط في المحيط الإقليمي بل في المحيط الدولي.



وأشار الديهي إن حدود مصر في شرق المتوسط خط أحمر، فنحن دولة لا تعتدي على أحد، لأن قواتنا المسلحة لا تعتدي على أحد، مضيفا إلى أن القوات تتدرب مع العديد من المدارس حتي لا نكون أسر لمدرسة معينة.