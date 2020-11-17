40.26 دولار متوسط سعر سلة خام "أوبك" خلال نوفمبر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
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 أظهرت تقديرات أولية صادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " أن متوسط سعر سلة خام المنظمة خلال شهر نوفمبر 2020 سيصل إلى 40.26 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.4% مقارنة مع متوسط سعر البرميل في شهر أكتوبر من العام ذاته.

وتأتي هذه التوقعات متزامنة مع عقد الاجتماع السادس والأربعين للجنة الفنية المشتركة والاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لدول " أوبك " الذي بدأ أمس 16 نوفمبر ويستمر اليوم.

ويناقش الاجتماع الانتقال لتطبيق مرحلة جديدة من التخفيضات التي تم الاتفاق عليها في السابق وتقضي بتقليص الإنتاج اليومي بمقدار 5.8 مليون برميل مقارنة مع 7.7 مليون برميل في المرحلة السابقة التي بدأت في أغسطس من العام الجاري وتنتهي العمل بها في ديسمبر من العام ذاته.

وأشارات توقعات سابقة نشرتها المنظمة إلى أن متوسط سلة خاماتها سيصل خلال العام 2020 إلى 40.55 دولار للبرميل وهو مستوى يقل بنسبة 36.7% عن المتوسط المسجل في عام 2019 .

وكانت أسعار عقود خام برنت الآجلة تسليم شهر يناير 2021 ارتفعت خلال منتصف الأسبوع إلى 43.29 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر المقبل إلى 40.72 دولار للبرميل, وواصلت الأسعار ارتفاعها صباح اليوم الثلاثاء وفق ما أظهرته عقود التسوية .

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