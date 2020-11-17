كواليس عرض برشلونة لضم نيمار

ذكر خافيير بورداس نائب رئيس برشلونة الإسباني السابق كواليس عرض قدمه النادي الكتالوني قبل موسم ونصف من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





وقال بورداس في تصريحات لوسائل الإعلام:"برشلونة عرض على باريس سان جيرمان 110 مليون يورو بالإضافة إلى التخلي عن الثنائي إيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو لباريس سان جيرمان وأيضاً إعارة عثمان ديمبلي".





وأضاف:"برشلونة كان قريب جدًا من التعاقد مع نيمار لكن الصفقة توقفت في نهاية المطاف بسبب 20 مليون يورو".





واختتم بورداس تصريحاته قائلاً:"استمرارية ميسي مع برشلونة تعتمد على رؤيته للفريق، إذا رأى أنه لديه خيارات للنجاح سيبقى".



