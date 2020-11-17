هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا



إقرأ أيضا...







أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101179 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الإثنين، هو 111009 حالة من ضمنهم 101179 حالة تم شفاؤها، و6465 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن هناك امرأة أمريكية عمرها 70 عامًا، تعاني من سرطان الدم كانت مصابة بفيروس كورونا لمدة 60 يومًا، دون ظهور عليها أي أعراض، رغم ضعف مناعتها، وهذا يعني أن هناك البعض يحمل الفيروس دون ظهور أي أعراض، بعض النظر عن قوة أو ضعف المناعة.وتابع "الناظر"، خلال تصريحات إعلامية سابقة، مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن فيروس كورونا تحور أكثر من مرة، وهناك أكثر من سلاله منتشرة الآن، ويوميًا يكتشف العلماء الكثير من الاشياء الجديدة حول الفيروس، مشيرًا إلى أن حامل الفيروس الذي لا تظهر عليه الأعراض ينقل العدوى دون أن يشعر، معقبًا: "يا جماعة أبوس ايدكم بلاش نتهاون بموضوع ارتداء الكمامة، لو لبستها هتأمن نفسك"ولفت إلى ان الكمامة تعد وسلة الدفاع الأولى من الإصابة بفيروس كورونا، ليس هذا فقط بل مفيد لمن يعاني من الجيوب الأنفية، أو مما يعاني من الربو.