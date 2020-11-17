عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه التوجولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وشهدت المباراة تعرض أيمن أشرف نجم الأهلي ومنتخب مصر للإصابة، حيث اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 85، قبل أن يدفع البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأحمد أبو الفتوح بدلا منه.

وأكد حسام البدري المدير الفني للفراعة عقب نهاية المباراة أن أيمن اشرف تعرض لكدمة في القدم اليسري، لكنها لم تمنعه من المشاركة في المباريات المقبلة.

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منتخب مصر مصر توجو الأهلي أيمن اشرف

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