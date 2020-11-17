كوكاكولا يتعاقد مهاجم الاعلاميين لموسمين بالقسم الثاني

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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تعاقد نادي كوكاكولا مع اللاعب مهدي صبحي مهاجم الاعلاميين، لمدة موسمين، في حضور محمد عبدالله، المدير الفني للفريق، وذلك في إطار استعدادات الفريق لدوري القسم الثاني.

ويسعى الجهاز الفني لكوكاكولا، لتحقيق الإنسجام بين اللاعبين، حيث قام محمد عبد الل، المدير الفني للفريق الأول من تجربة أكثر من لاعب خلال المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد.

وضمن استعدادات كوكاكولا لمجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني، خاض الفريق عدة وديات، استطاع فيها تحقيق الفوز على اتحاد الشرطة بثلاثية مقابل هدف وحيد، كما تعادل كوكاكولا مع البلاستيك بهدفين لمثلهمها.

ويفتتح كوكاكولا مبارياته بدوري القسم الثاني أمام بتروجيت، ضمن مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني والتي تلعب يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي

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