عمرو الجنايني لبعثة المنتخب بعد الفوز على توجو: «وشي حلو عليكم».. فيديو

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قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة إن مندوب من وزارة الصحة يتابع بعثة المنتخب المصري في توجو موفدا من الوزارة، مشيرا إلى أن فرد من مصر للطيران ثبتت إيجابية عينته لفيروس كورونا.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن محمد النني لاعب المنتخب وفرد مصر للطيران سيعودان على طائرة المنتخب مرتديان بدلة العزل.



وأكد أنه اتصل بمحمد فضل رئيس البعثة وقال له "وشي حلو عليكم"، مشيرا إلى أن اللاعبين سيحصلون على مكافأة جيدة بعد الفوز الذي تحقق بأداء قوي.



وتابع ان حسام البدري تولى المسئولية في ظروف صعبة وغير طبيعية ويكفي أن محمد صلاح لم يشارك حتى الآن مع الجهاز الفني الحالي.



وختم الجنايني قائلا ثقتي بلا حدود في حسام البدري وجهازه الفني موجها التهنئة له، مؤكدا أنه اتصل بمحمد صلاح واطمأن عليه والأمور مستقرة ولا توجد أي أعراض ونفس الحال لمحمد النني الذي لا يعاني من أعراض.

