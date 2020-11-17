العناني: سيتم خروج موكب المومياوات الملكية من المتحف الكبير في أكثر حدث أثري عالمي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة حرصت على الاحتفال بالذكرى الـ118 على تأسيس المتحف المصري بحدث كبير يتمثل في خروج موكب المومياوات الملكية لنقلها للمتحف الكبير في أكبر حدث أثري على مستوى العالم.

وأضاف "عناني" في تصريحات خاصة ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أنه تم تجديد النافورة بالمتحف وتطوير الأبواب وإقامة معرض لعرض 50 تابوتًا من بينها 15 تابوتًا يتم عرضهم لأول مرة.

وأشار إلى أن هذا المعرض أقيم بمنحة أمريكية تقدر بـ30 ألف دولار، مؤكدًا أن المتحف المصري سيظل المرجعية وأهم متحف يتم عرض به أهم وأكبر مجموعة أثرية حتى بعد افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة بالفسطاط.

وأوضح وزير الآثار أنه تم اكتشاف 100 عملة أثرية تنتمي إلى الحضارة السعودية والصينية والهندية أثناء محاولة تهريبها من المنافذ المصرية، وتم تسليمها إلى سفراء هذه الدولة لأن مكان الآثار هي بلادها ونتمنى من العالم أن يقوم بالفكرة نفسها.

وحول خطة التعامل مع الزائرين في ظل جائحة كورونا أكد العناني أنه منذ عودة السياحة الثقافية في مصر وسيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من حيث تحديد عدد معين للزائرين والقيام بإجراءات التعقيم المستمرة وقياس درجة الحرارة للجميع.

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