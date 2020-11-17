استشاري يكشف خطورة السيلوليت على صحة المرأة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن السيلوليت واحد من المشكلات التي يعاني منها كثير من السيدات بشكل خاص وفيه تكون الدهون ظاهرة أسفل الجلد، مما يجعله يأخذ شكلًا غير متساوي، مثل قشر البرتقالة في كثير من الأحيان، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يظهر السيلوليت في أي مكان في الجسم، ولكن غالبًا ما يتكون في الساقين والأرداف، ويظهر السليوليت لدى 80% من السيدات بنسب متفاوتة.

وأضافت "حافظ "، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن هناك كثيرا من الأسباب التي تتسبب في تكوين السيلوليت، منها زيادة هرمون الأستروجين في الجسم نتيجة لخلل في الهرمونات أو الوزن الزائد، والخلل في هرمون الإنسولين ولدى مرضى السكري، والضغط النفسي من الأسباب الأخرى لتكوينه، والعادات الغذائية والصحية الخاطئة، وسنخبرك اليوم عن أطعمة تساعدك في محاربة السيلوليت.

وتابعت: "لا داعي للقلق من السيلوليت، وإنما يجب توخي الحذر في الوقاية منه أو تخفيفه، أو حتى التخلص الشبه نهائي منه باتباعك لنمط صحي يشمل قواعد خاصة" مشيرة إلى أن السيلوليت نجده الأكثر شيوعا عند النساء منه عند الرجال، وهذا منطقي كون كمية الدهن بالنسبة للعضل أعلى عند النساء، والجلد عند الرجال أسمك.

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