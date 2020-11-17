لاعب وسط الداخلية ينضم لصفوف كوكاكولا

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نجح نادي كوكاكولا في التعاقد مع اللاعب أحمد أبو الخير، لاعب وسط الداخلية، لمدة موسمين، وذلك بحضور محمد عبدالله، المدير الفني للفريق، في إطار استعدادات الفريق لدوري القسم الثاني.



وضمن تعاقدات الفريق للموسم الجديد سبق وأن انضم للفريق الأول كلا من أحمد محسن، ظهير أيسر نادي مصر، ومهدي صبحي، مهاجم الاعلاميين، لمدة موسمين.



وضمن استعدادات كوكاكولا لمجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني، خاض الفريق عدة وديات، استطاع فيها تحقيق الفوز على اتحاد الشرطة بثلاثية مقابل هدف وحيد، كما تعادل كوكاكولا مع البلاستيك بهدفين لمثلهمها.



ويفتتح كوكاكولا مبارياته بدوري القسم الثاني أمام بتروجيت، ضمن مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني والتي تلعب يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي

