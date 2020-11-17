موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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يترقب عشاق القلعة البيضاء، موعد مباراة الزمالك ونادي إف سي مصر في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.

وكان الزمالك قد تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد تخطيه سموحة بهدفين مقابل هدف، فيما صعد نادي مصر إلى هذا الدور بعد عبوره وادي دجلة بنفس النتيجة.

ويلاقي الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر فريق طلائع الجيش في دور نصف نهائي الكأس في الأول من ديسمبر.

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في بطولة كأس مصر
ويلتقي الزمالك ونادي مصر يوم السبت الموافق 21 من نوفمبر الجاري، على ملعب استاد السويس الجديد في تمام الثامنة مساء.

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